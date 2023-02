Apothekers in staking: 'We eisen echt geen gekke dingen'

Een aantal apothekers in dienst van de organisatie BENU, onderdeel van Brocacef, sluit met ingang van vandaag in estafette de deuren gedurende de ochtenden. Ze willen een eigen cao, met goede afspraken over indexatie, betaling, personeelsvoorziening en vervangingsregelingen. Ook in Drenthe sluiten meerdere apothekers aan, weet Luci van Delden uit Emmen.

Van Delden is apotheker in de wijk Angelslo en ook bestuurslid van apothekersvakbond VVBA. "We hadden al een concept-deal gesloten. Maar die deal is zonder pardon van tafel geveegd", zegt ze. De actievoerders van de drie jaar oude vakbond voelen zich niet serieus genomen. Na acties in het najaar van 2022 waren de onderhandelingen met de BENU-directie weer heropend, maar ook dat heeft naar de zin van de apothekers te weinig opgeleverd.

Geen eigen cao

Apothekers hebben nu nog geen eigen cao. "Al jaren niet", weet Van Delden. "We willen een cao waarin we arbeidsvoorwaarden kunnen vastleggen, zoals beloning, parttime werken en verlofdagen. Dat willen we gewoon geregeld hebben."

Volgens Van Delden is het onduidelijk waarom de directie het bod van tafel heeft geveegd. "Dat kwam voor ons redelijk onverwacht. We hebben niet het gevoel dat we gezien worden door de heren van de directie", verzucht ze. "We hebben echt geen gekke dingen geëist. Er wordt in allerlei sectoren gestaakt, maar het percentage loonsverhoging dat wij vragen ligt juist onder wat elders speelt."