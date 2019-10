Medicijnsyteem Interzorg genomineerd voor award: 'Dit voelt als erkenning'

Sinds 2017 werken de medewerkers hiermee. Het is een samenwerking tussen Interzorg, het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en Med-eye. "Het verstrekken van medicijnen is een ingewikkeld proces", legt specialist innovatie & wetenschap Rogier Hulsebosch van Interzorg uit. "Alle cliënten krijgen verschillende pillen op verschillende momenten. Dankzij ons systeem hebben we de kans op fouten kleiner gemaakt."Volgens Hulsebosch is het systeem een groot voordeel voor de medewerkers. "Het bepaalt de juiste medicatie en juiste dosering. Voorheen deed het personeel dit en ging het verspreiden van de medicijnen ook goed. Maar de medewerkers voelen zich nu zekerder en vertrouwder."Interzorg was de eerste zorgorganisatie in Nederland die met deze technologie de juiste medicatie en dosering bepaalt. Inmiddels hebben enkele andere organisaties het overgenomen. "Voor ons is deze nominatie een erkenning uit de ict branche", zegt Hulsebosch. "Of we gaan winnen? Dat bepaalt een jury in combinatie met het publiek."