Eis: werkstraf voor Emmenaar na veroorzaken zwaar ongeluk op N381

Voor het veroorzaken van een ernstig ongeluk op de N381 bij Westerbork is tegen een 53-jarige man uit Emmen een taakstraf van 100 uur geëist. Ook wil justitie dat de man een half jaar niet meer de weg op mag. Voor de botsing op 28 november 2020 drukte hij te hard het gaspedaal in en lag zijn aandacht niet op de weg, zei de officier van justitie.

Voor de Emmenaar, die 80 kilometer per uur reed, mocht het niet baten. Hij zag de waarschuwingsborden over het hoofd en dat de auto's voor hem langzamer reden of in de file stonden. De man botste achterop de rij.