Megafuif in Nieuw-Weerdinge: ‘Voor ons grootste feest ooit’

Over uitpakken gesproken: Nieuw-Weerdinge viert dit jaar niet één, maar twee keer goed feest. Begin juli viert het veendorp het 150-jarig bestaan en is het dorp tegelijkertijd de locatie voor plattelandsfestijn Zuidenveld. Het lokale sportpark, een grasveld en een stuk boerenland (samen goed voor drie hectare) dienen als het decor voor de megafuif. "Waarschijnlijk wordt dit het grootste feest dat er ooit in Nieuw-Weerdinge is gehouden."

Dat de organisatie behoorlijk wat voeten in de aarde heeft en had, mag duidelijk zijn. Voor de feestcommissie, bestaande uit Nathalie Huizing, Alie Vegter, Grietje Naber en Johannes Brunia, is het aanpoten. Zij maakten ruim twee jaar een begin met de voorbereidingen. Het resultaat wordt vanavond gepresenteerd aan de bewoners van het dorp en dat gebeurt met gepaste trots.

Wel jammer dat het feest vorig jaar niet door kon gaan. Want in dat jaar bestond Nieuw-Weerdinge eigenlijk 150 jaar. "In maart van 2022 gaf de overheid weer groen licht voor grote evenementen", vertelt Huizing. "Voor ons was dat alleen te kort dag om nog iets op poten te zetten." Vandaar dat er nog een jaartje overheen ging.

Ruil

Een mooie bonus is wel dat er dubbel en dwars wordt uitgepakt door de festiviteiten te combineren met het Zuidenveld, een jaarlijks evenement dat rouleert tussen acht Zuidoost-Drentse dorpen. "Eigenlijk was Coevorden aan de buurt", vertelt Brunia. De plaatselijke commissie daar viel echter uit. Waarop het met Nieuw-Weerdinge op een akkoordje werd gegooid. Brunia: "Een ruil is tot stand gebracht en wij nemen daarom voor dit jaar het stokje over."