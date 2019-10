Failliet Prolyte overgenomen door Tsjechisch bedrijf, veel banen verdwijnen

Curator Hans Silvius van De Haan Advocaten heeft hier met de partijen overeenstemming over bereikt, meldt RTV Noord Prolyte is een producent van podiumonderdelen. Begin deze maand werd bekend dat het bedrijf niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kon voldoen. Bij het bedrijf in Leek werken 46 medewerkers. Daarnaast heeft het een vestiging met 160 medewerkers in Roemenië.De nieuwe eigenaar Milos heeft fabrieken in Tsjechië, Italië, China en de Verenigde Staten. Het bedrijf is al tientallen jaren actief in de ontwikkeling van techniek voor de entertainmentindustrie.Volgens curator Silvius kunnen tussen de vijftien en twintig personeelsleden in Leek hun baan behouden. Het gaat om banen op de afdelingen productontwikkeling, verkoop en techniek. De vestiging in Leek blijft in stand en behoudt de huidige naam.Voor de overname van Prolyte was veel interesse. In totaal meldden zeventien kandidaten zich aan. Zes daarvan brachten serieuze biedingen uit. "Het verschil tussen Milos en de andere bieders is dat Milos duidelijk aangaf de banen in Leek te willen behouden. Ook zitten ze al in deze sector. Ze voegen Leek nu gewoon toe aan de portefeuille", aldus Silvius.