Vierde verdachte (23) aangehouden voor dood Emmenaar in wooncomplex

Het lichaam van de man werd zaterdagochtend 'onder verdachte omstandigheden' gevonden op de gang van een appartementencomplex aan de Hunenbaan in Emmen. Op diezelfde ochtend werden de drie verdachten uit Emmen aangehouden. Hun voorlopig hechtenis is vandaag met drie dagen verlengd. "Daarvoor is gekozen omdat er meer onderzoek nodig is naar het overlijden van het slachtoffer", meldt het Openbaar Ministerie (OM) in een verklaring. Of er sprake is van een misdrijf, kon het OM nog niet zeggen.