Wapentuig en 'mooiweervechten' in Coevorden

De tentoonstelling is georganiseerd naar aanleiding van een gift van het Rijksmuseum, dat diverse musea uitnodigde een keuze te maken uit haar enorme collectie cavaleriesabels en lansen."Wat we hier zien is een piekenier, op een prent uit 1607", zegt Kleis, terwijl hij op de afbeelding wijst. "Een piekenier heeft een ontzettende lange piek of lans. We hebben ze nu in het museum, en als ik ze zie denk ik: hoe is het mogelijk om een balans in zo'n lang ding te bewaren?"Ondanks de lengte van het wapen, kon een piekenier erg veelzijdig vechten. Het wapen was vooral handig tegen ruiters. "Hij kon ermee steken, hij kon 'm lekker omhoog houden zodat er een paard inliep, maar hij kon ook iemand die op een paard zat eraf afstoten. Piekeniers traden altijd op in gesloten colonnes van vierkante blokken en zie daar maar eens doorheen te komen", doceert Kleis.De piekeniers die in de periode van de bouw van de vesting, ongeveer tussen 1597 en 1610 en later, in Coevorden waren gehuisvest zullen er volgens de wapenkenner ook zoals op de prent bijgelopen hebben."Vergeleken met de middeleeuwen is het harnas al veel kleiner. Hij heeft gewoon een broek aan, maar wel zijn z'n heupen en z'n borst beschermd. Hij draagt een borstkuras en een helm, maar hij mocht bijvoorbeeld niet zo zwaar bewapend zijn als een ridder in harnas. Dat had ook weinig zin meer in die tijd, want je moest veel flexibeler zijn", aldus Kleis.De prenten waar Kleis op doelt zijn gemaakt door Jacob de Gheyn, de graveur die de afbeeldingen in opdracht van prins Maurits maakte. Ze waren bedoeld om de soldaten in die tijd, met name de legers van de Nederlanden, hun kennis te laten oefenen over het wapentuig.Kleis: "En dat wapentuig hebben we nu bijeen gebracht in het Stedelijk Museum. Een fantastische voorraad van blanke wapens (steek- en houwwapens red.). Sabels, rapieren, pareerdolken en dolken, maar ook een schitterende collectie schiettuig. Van de oudste af aan. Bijvoorbeeld een haakbus, de voorloper van een geweer, al gemaakt in de 14e eeuw, opgevolgd door musketgeweren. Je ziet een hele ontwikkeling in het gebruik van zo'n wapen."Het is even fantaseren, maar had Kleis zelf getuige willen zijn van een dergelijk strijdtoneel? "Het re-enactment van tegenwoordig, het naspelen, dat willen we ook nog een keer in Coevorden. Er is een groep mensen mee bezig om dat in te studeren."Of hij in een tijdmachine zou stappen, dat weet de wapenkenner niet zeker. "Om er destijds echt bij te zijn, ik weet het niet... Waar ik door getroffen ben zijn de technieken van die ontwikkeling daarin. Pas in de 19e eeuw krijg je een pistool of een geweer met een slaghoedje, zoals tegenwoordig, en dat betekent dat men heel lang met die oude vuursteensloten heeft gewerkt. Dat was altijd maar één schot; een 'single shot'. Dat was gemoedelijker. Het kruit kon in de winter nat worden en dan werd er niet gevochten. Het was mooiweervechten, zeg maar."Het hele gesprek met Ger Kleis is vanmiddag te horen in het Radio Drenthe-programma Drenthe Toen, van 15.00 tot 17.00 uur. En daarna via uitzending gemist en de podcast.