Meer gemeenten doneren euro per inwoner voor hulp aan aardbevingsslachtoffers

De totale opbrengst van de Giro 555-actie is inmiddels opgelopen tot zo'n 25 miljoen euro. Vandaag is een landelijke actiedag voor de bevingsslachtoffers. Met dat geld kan noodhulp, zoals onderdak, kleding, medische zorg en voedsel worden betaald.

Alleen in Turkije zijn al 35.000 doden geteld als gevolg van de aardbevingen, die het zuidoosten van het land en het aangrenzende gedeelte in Syrië troffen. Vandaag is een landelijke actiedag om zoveel mogelijk geld op te halen voor de aardbevingsslachtoffers. De landelijke en regionale omroepen hebben zich hierbij aangesloten. De dag begint om 05.55 uur bij Beeld & Geluid in Hilversum. Daar komt onder meer een belpanel met bekende Nederlanders. Op tv is om 20.30 uur een live-uitzending op NPO1, waar ook meer duidelijkheid komt over het opgehaalde geldbedrag.