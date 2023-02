De Drentse Koe wint ANWB-verkiezing voor 'Leukste uitje van Drenthe'

Speel- en IJsboerderij De Drentse Koe is verkozen tot het Leukste uitje van Drenthe. Dat is een verkiezing van de ANWB, die sinds 2010 wordt georganiseerd. In 2020 won De Drentse Koe ook al.

De speelboerderij kreeg vandaag een gouden award overhandigd. Eko-Tours uit Exloo eindigde als tweede, Zoo Bizar uit Orvelte als derde. De twee nieuwkomers krijgen respectievelijk een zilveren en bronzen award.

"Alles wat een kind wenst is hier aanwezig", is wat een van de stemmers over De Drentse Koe zegt. Een andere reactie: "Het is hier altijd een vrolijke boel en het personeel is meedenkend en klantvriendelijk." De uitjes werden beoordeeld op onder meer faciliteiten, klantvriendelijkheid en de prijs-kwaliteitverhouding.