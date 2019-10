Gemeenten willen extra geld: 'Anders gaan we opdrachten aan het Rijk teruggeven'

Wat is het sociaal domein?

Het sociaal domein is de verzamelnaam voor alle organisaties, diensten en voorzieningen die mensen ondersteunen, leefbaarheid vergroten en participatie in de maatschappij bevorderen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg en opvoeding.

Gisteren stuurden de Nederlandse gemeenten een brandbrief aan de Tweede Kamer. Daarin uitten zij hun onvrede over de oplopende miljoenentekorten in het sociaal domein. Dat zou inmiddels zijn opgelopen tot zo'n 600 miljoen euro."Bij ons in Emmen gaat het om een bedrag van 3,5 tot 4 miljoen euro. Voor alle gemeenten in Drenthe is dat zo'n 30 tot 40 miljoen", rekent Otter voor. "Daardoor komt de dienstverlening aan de burgers in het gedrang. Wij kunnen bijvoorbeeld minder investeren in het onderhoud van wegen."Gemeenten krijgen al enkele jaren minder geld van het Rijk. Daarnaast worden de uitgaven in het sociaal domein steeds hoger. "We moeten vooral meer uitgaven doen voor de Jeugdzorg. Daarin heeft het Rijk een belangrijke rol. Zij bedenken ideeën en wij moeten die uitvoeren, maar krijgen daarvoor te weinig geld uit Den Haag."Ondertussen houdt het Rijk jaarlijks geld over, ziet de Emmer wethouder. En dat heeft gevolgen voor de gemeenten. "Dat is het trieste. Het systeem werkt zo dat als het Rijk minder geld uitgeeft, gemeenten ook minder geld krijgen. Doordat het Rijk niet in staat is om uitgaven te doen, komen wij in de problemen."De gemeente Emmen wil wat doen aan het tekort. "Wij gaan kijken of we bezwaar kunnen aantekenen tegen enkele beschikkingen die komen. Daarnaast gaan we met Drentse gemeenten en de Vereniging Nederlandse Gemeenten proberen om de discussie hierover met het Rijk op de spits te drijven."Vooralsnog gaan de ambtenaren niet in een lange stoet naar Den Haag om te protesteren. "Maar er komt een punt waarop we bepaalde zaken niet meer kunnen uitvoeren. Dat we opdrachten terug gaan geven aan het Rijk of ze gewoon niet meer uitvoeren, omdat we de middelen er niet voor hebben. Ik hoop dat bij het Rijk het besef indaalt dat het zo niet langer meer kan."