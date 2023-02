In navolging van Assen en Emmen doneren ook de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn 1 euro per inwoner aan Giro 555. Daarmee steunen ze de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.

Voor zowel Aa en Hunze en Borger-Odoorn gaat het in totaal om 50.000 euro. De gemeente Assen draagt zo'n 70.000 euro bij, Emmen doneert ruim een ton. Mogelijk komen er nog meer Drentse gemeenten bij die geld overmaken aan Giro 555.