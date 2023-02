Chauffeurs reden hulpgoederen naar Turkije en zagen: 'Mensen gaan door ons warmer de nacht in'

"Het was een indrukwekkende reis", vat hij na duizenden afgelegde kilometers op de teller terug op de hulpactie. "Als Nederlandse chauffeur krijg je ook bijna niet de mogelijkheid om zo'n trip te maken. Dit stond nog wel op ons lijstje", geeft hij ruiterlijk toe. "Het was rustig op het werk, zagen de beelden en dachten: hoe zou het eigenlijk zijn als we er zelf naartoe gaan? Oost-Turkije is een bestemming waar maar heel weinig chauffeurs komen. Vroeger reed je over heel het continent, maar tegenwoordig ligt dat allemaal anders. Dat lange-afstandswerk is er niet meer bij."