Extra veel aandacht voor Giro 555-actiedag bij RTV Drenthe

In het hele land staan radio- en tv-zenders in het teken van de Giro 555-inzameling. Zo ook RTV Drenthe. Vandaag kun je op radio, televisie en online de actiedag volgen. Zo gaat verslaggever Aaldert Oosterhuis in onze radiorubriek Op Tjak langs bij verschillende acties. Zo is hij bijvoorbeeld te gast op RSG Wolfsbos in Hoogeveen, een school waar spullen worden verkocht om geld in te zamelen. De actie komt op verzoek van leerlingen van de internationale schakelkas. Enkelen van hen komen uit de getroffen landen.