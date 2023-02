De Nijborg in Paterswolde wordt in ere hersteld

De Nijborg was in het verleden onderdeel van meerdere landgoederen in en rond Eelde-Paterswolde. In 1931 verdween de hoofdbebouwing van De Nijborg en bleef één van de schathuizen over. In deze boerderij trok in 2015 een nieuwe eigenaar, die al snel het idee opvatte om De Nijborg in ere te herstellen.