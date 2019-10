Brand in garage bij verbouwde woning in Exloo geblust [update]

Omdat er veel rook is vrijgekomen heeft de veiligheidsregio een NL Alert verstuurd, die waarschuwing is inmiddels weer ingetrokken. De rook trok enige over het dorp. De brandweer waarschuwt omwonenden om hun deuren en ramen nog enige tijd gesloten te houden.De brandweer had de brand al snel onder controle en is inmiddels begonnen met het afronden van de werkzaamheden.Het zou gaan om een woning met een garage die bijna klaar is voor oplevering. Er zijn meerdere korpsen uit de omgeving ingezet om het vuur te bestrijden. Over de oorzaak is nog niks bekend.