Raad Tynaarlo voelt er weinig voor begroting vliegveld Eelde te redden

Een ongemakkelijk gevoel. Dat houdt de Tynaarlose gemeenteraad over na een discussie over extra geld aan Groningen Airport Eelde (GAE). Dat er wél geld naar het vliegveld moet maar daar geen concreet plan tegenover staat, wringt behoorlijk.

De gemeente Tynaarlo wordt gevraagd 75.000 euro te geven aan het vliegveld voor gestegen kosten voor veiligheid en personeel. Daarnaast moet er een overbruggingsfinanciering van 86.500 euro worden overgemaakt. Hiermee worden de gestegen bouwkosten van de brandweerkazerne op het vliegveld gedekt.

GAE zou geen sluitende begroting hebben wanneer Tynaarlo niet met de extra 160.000 euro over de brug komt. In dat geval zou het vliegveld bij de andere partners aan moeten kloppen.

Geen plan, wel vraag om geld

Wethouder Jurryt Vellinga (Leefbaar Tynaarlo) vindt dat niet netjes richting de betrokken provincies Groningen en Drenthe. Die partijen zouden dan namelijk de beurs moeten trekken. Ondertussen zegt hij te begrijpen dat de gemeenteraad van Tynaarlo zich voor het blok gezet voelt. "Zo voel ik me namelijk ook, want er is geen plan of een visie voor de toekomst."

Dat plan is overigens wel in de maak. Voor 1 mei wil de directie van het vliegveld een plan presenteren. Ondertussen is er nú geld nodig om het vliegveld in de benen te houden.

Gemeente Groningen geeft niet thuis

Onder een aantal raadsfracties leven grote zorgen over de bijdrage van de gemeente Groningen. Zij heeft toegezegd 12 miljoen euro beschikbaar te stellen aan het vliegveld, maar daarvan is nog maar de helft overgemaakt. "Gaan ze de rest nog betalen?", vraagt Anneke Lubbers (PvdA) zich af. "Doordat zij dit tot nu toe niet doen, stijgt de bijdrage van onze gemeente."

Annemarie Machielsen (Leefbaar Tynaarlo) vindt het raar dat de gemeente Groningen lijkt weg te komen met het niet nakomen van afspraken. "Gaan de aandeelhouders daar nog wat aan doen?"

Wethouder Vellinga zegt de gemeente Groningen te willen dwingen om aan tafel te gaan over hun betalingsverplichting. "Die verplichting is namelijk niet weg door te zeggen: we betalen het niet."

Blijft gemeente aandeelhouder?

De gemeente Tynaarlo is aandeelhouder van het vliegveld, maar dat aandeelhouderschap is niet onomstreden. "Wij bezitten 14 procent van de aandelen, maar dat is niets", zegt raadslid Jan Smits (VVD). "We hebben niets te vertellen en mogen alleen de portemonnee trekken. De positie als aandeelhouder zit ons niet lekker."

Als het aan de VVD ligt, moet de gemeente Tynaarlo overwegen zich terug te trekken als aandeelhouder. "Laat het vliegveld vooral zijn functie uitoefenen voor de regio. En laten wij als gemeente dan betrokken blijven bij de ruimtelijke ordening van het vliegveld", aldus Smits.

Vellinga vindt de discussie of Tynaarlo aandeelhouder moet blijven 'interessant'. "Maar die discussie moet niet vanavond gevoerd worden. Ik pleit ervoor dat te doen wanneer er een concreet plan voor de toekomst van het vliegveld ligt."

Deadline 14 maart

Wethouder Vellinga geeft kort na de vergadering aan het vliegveld als 'onderdeel van de gemeente' te zien. "Je kunt het maar één keer stopzetten en dan komt het nooit weer terug. Aan de andere kant snap ik de frustratie heel goed. We hebben het hier over gemeenschapsgeld."