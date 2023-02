Dagelijkse dronevluchten tussen ziekenhuizen Meppel en Zwolle stap dichterbij

Het komende half jaar gaat de ANWB samen met de Luchtverkeersleiding Nederland en KPN experimenteren om te kijken of het lukt om de drones heen en weer te laten vliegen. "Stel je voor dat je bloed of medicijnen met spoed moet bezorgen. Nu gebeurt dat alleen maar over de weg. Hoe mooi zou het zijn als je door de lucht kan waar stoplichten en files niet voor vertraging zorgen. En het ook nog eens kan naast het normale vliegverkeer?"

De ANWB-woordvoerder verwacht dat het niet heel lang meer hoeft te duren. "In de loop van het komende half jaar kan de term experiment er wel van af. Dit is een essentiële stap om verder te kunnen groeien." De verwachting is dat er dan steeds vaker met drones gevlogen kan worden tussen de twee vestigingen van Isala.

De eerste vluchten zijn gepland in de eerste helft van 2023 tussen twee vestigingen van Isala. Later dit jaar worden ook op andere plaatsen vluchten uitgevoerd, bijvoorbeeld in de buurt van Rotterdam. Daarmee wordt ervaring opgedaan in een drukker luchtruim, vanwege de nabijheid van Rotterdam The Hague Airport. Door in twee verschillende typen luchtruim te testen met dronevluchten, wordt in alle mogelijke omstandigheden ervaring opgedaan.