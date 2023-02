Gemeente Westerveld wil niet kiezen tussen kwaden in gaswinningstraject

Mogelijk bezwaar

Vedder liet vanavond verder weten naar andere manieren te kijken hoe de gemeente druk kan uitoefenen om inwoners tegen de risico's te beschermen. Zo wil de gemeente goede randvoorwaarden en een nulmeting in het gebied en is zij van plan een bezwaar in te dienen als daar op een later moment de mogelijkheid voor is.

"Maar een ander drukmiddel ontbreekt ons", legt Vedder uit. "We hebben in het verleden wel geprocedeerd. Dat heeft ons veel geld gekost en daar zijn we eigenlijk geen steek verder mee gekomen."

Mogelijke boorlocaties

Op dit moment lopen er extra onderzoeken naar de locaties 6 en 7 en naar mogelijke alternatieven van de twee plekken. Locatie 6 ligt op 300 meter van het dorp Vledderveen en daar wordt huiverig naar gekeken. Locatie 7 ligt midden in het kwetsbare Natura 2000-gebied het Drents-Friese Wold en het Leggelderveld. In zo'n 90 procent van het Drents-Friese Wold en het Leggelderveld is sprake van te veel stikstof. Ook hier zijn omwonenden er niet gerust op.