Bijl terug in basis bij FC Emmen, Hiariej weer naar middenveld tegen NAC

"Je kan het bekertoernooi beginnen met het idee dat de kans heel erg klein is dat we als Emmen het toernooi gaan winnen, wat natuurlijk ook zo is, maar je moet daar wel in geloven", aldus FC Emmen-trainer Dick Lukkien.De opponent vanavond is dus NAC, de huidige nummer 4 van de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg die vorig seizoen degradeerde uit de eredivisie. "Het wordt een lastige pot", weet Lukkien nu al. "Voor ons is het heel simpel. Een goede prestatie leveren en door bekeren. Dat geeft ook een boost richting de competitie, waarin we toch wel iets goed te maken hebben na de wedstrijd van vrijdag tegen Twente.""Van die wedstrijd van vrijdag, zo heb ik de spelers ook verteld, mag je één dag balen en dan moet de knop weer om. Dat geldt overigens ook voor mezelf. We hebben het daar niet goed gedaan. Niet in het verdedigen, maar we dwongen ook te weinig kansen af", vervolgt Lukkien.Er is niemand die bewust zijn best niet doet. Ik zag ook meningen voorbij komen dat we een beschamende prestatie hebben geleverd en dat er spelers zijn die er met de pet naar gooiden. Daar heb ik me wel aan gestoord. Het gebeurt nu eenmaal in het voetbal en ook in het dagelijks leven. Je krijgt af en toe een tik of meerdere tikken. Dan gaat het erom dat je weer opkrabbelt. Dat is karakter, mentaliteit en dat hebben we nodig."Lukkien kan in Brede weer beschikken over Glenn Bijl, die logischerwijs als rechtsback zal starten. Daardoor keert Tom Hiariej terug als controleur op het middenveld. Voorin lijkt Arias plaats te moeten maken. De Leeuw zal spits zijn, met daarachter Peña. Slagveer en Laursen starten, zoals de laatste training uitwees, weer op de flanken.