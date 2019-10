Inbrekers nemen een biertje en roosteren kipnuggets in kantine VV Bareveld

Meerdere inbrekers gooien zondagavond een ruit in. Christiaan van Weerden, leider en speler bij VV Bareveld, tegen RTV Noord : "Ze hebben een ruit ingegooid, pakten gehaktballen uit de vriezer, hebben nog wat biertjes gedronken en ze probeerden kipnuggets klaar te maken onder het tosti-ijzer."De inbrekers sloegen zondagavond toe. "Hoe laat precies, dat weten wij niet", zegt Van Weerden. "De politie belde ons maandagochtend om te vertellen dat er ingebroken is. Blijkbaar hebben buurtbewoners de politie gebeld."Het is een opmerkelijke inbraak. Een splinternieuw televisiescherm hangt nog 'gewoon' in de kantine, terwijl de snacks en het bier meegenomen werden. "Blijkbaar hadden ze honger. Ik denk dat het gewoon een paar dronken gasten zijn geweest", aldus Van Weerden.De inbrekers hebben er een behoorlijke bende van gemaakt. De leider van VV Bareveld beschrijft wat hij aantrof: "Ik zag allemaal glas op de grond en in de kantine lag veel bloed. Er ging blijkbaar iets fout toen zij de broodjes wilden opensnijden. Het is wel jammer dat dat bloed ook in de vriezer zat, dus we hebben alle spullen kunnen weggooien."Verder is er een versterker gestolen en hebben de dieven drie kratten bier meegenomen. Ook de computer heeft de komst van de inbrekers niet overleefd. Er is geen geld gestolen, vertelt Van Weerden. "De kassa-inhoud nemen wij altijd mee naar huis, speciaal voor gevallen als dit."De voetbalvereniging heeft nog geen idee wie de inbrekers zijn. Volgens Van Weerden is maandag sporenonderzoek gedaan. Hij heeft nog een boodschap aan de inbrekers: "Je moet van andermans spullen afblijven. Helemaal nu. Wij zijn zo'n kleine vereniging. Er is niet zoveel geld en dan breng je ook nog zoveel schade toe. Ik denk dat het een dronkensmanactie is geweest, dus meld je gewoon.'