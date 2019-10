Raad Hoogeveen overweegt steun aan door aardbevingen geteisterde Molukken

Sinds eind september zijn er vrijwel dagelijks een of meer aardbevingen op de Molukken. In totaal zou het inmiddels om meer dan 1500 bevingen gaan. De twee grootste aardbevingen tot nu toe waren op 26 september (6,5 op schaal Richter) en 10 oktober (5,2 schaal Richter).Naar schatting 170.000 mensen op de Molukken zijn de heuvels in gevlucht, omdat ze daar het gevoel hebben veiliger te zijn voor het gevaar van tsunami's aan de kust. Maar de mensen wonen er onder tentdoek in erbarmelijke omstandigheden met slecht of geen sanitair.De schade aan wegen, huizen, scholen en ziekenhuizen op de eilandengroep is enorm. Naast individuele familiehulp wordt er ook dorpsgewijs hulp geboden vanuit Nederland. Het Rode Kruis heeft een algemeen hulpprogramma.Hoogeveen is één van de drie gemeenten in Drenthe met een Molukse gemeenschap. In de Molukse wijk wonen 74 gezinnen. GroenLinks fractievoorzitter Catharina van Hien: "Vanuit de Molukse gemeenschap zijn hulpinitiatieven gestart. Maar zij willen graag dat er meer hulp komt, want de nood is hoog."De motie rept nog niet over de hoogte van de bijdrage die de gemeente Hoogeveen zou kunnen leveren. Eerder deze maand gaf de gemeente Waalwijk bijvoorbeeld een euro per inwoner en kwam zo tot een totaal van 48.000 euro. GroenLinks en de SGP vinden dat Hoogeveen steun om zou moeten zetten in daden.“Gezien de omvang van de Molukse gemeenschap in Hoogeveen en de binding die er van oudsher met deze gemeenschap is, roepen wij met deze motie ook op om steun om te zetten in daden: dat zien wij graag terug in een financiële bijdrage aan de noodhulp. Wij hopen dat raad en college hierop positief reageren en bereid zijn deze bijdrage te leveren”, aldus Van Hien.