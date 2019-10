Actiegroep 'in rouw' om kap bomen in Emmen

Emmen gaat komend jaar het Oude Centrum aanpakken, ook wel bekend als Centrum-Noord. Het gaat om de driehoek Noorderstraat-Derksstraat-Hoofdstraat. Allereerst wordt de riolering vernieuwd.De gemeente zegt daarbij zoveel mogelijk bestaande bomen te willen behouden. De twee lindebomen die wel gekapt gaan worden, ongeveer ter hoogte van huisnummer 106, zijn volgens de gemeente niet gezond. "Dit wordt niet beter door de werkzaamheden aan het riool, waarbij de stenen eruit moeten", verklaart een woordvoerder van de gemeente.De actiegroep vindt de uitleg van de gemeente te kort door de bocht en is ook van mening dat de bomen niet ziek zijn. "Ze bloeien als nooit tevoren. Er is niets mee aan de hand, dus ze moeten gewoon die bomen laten staan", zegt omwonende Harry Gerdes.Volgens de actiegroep geven de bomen de Hoofdstraat onder meer ‘een prachtig aanzicht en ook schaduw en verkoeling tijdens de hete zomers van nu’.Wanneer de bomen gekapt gaan worden is nog niet bekend. Voor de oude bomen komen uiteindelijk nieuwe bomen en meer groen in de plaats. De actiegroep blijft hoop houden dat het niet zo ver komt. "We proberen er in ieder geval aandacht aan te geven. Ik weet niet hoe bereidwillig de gemeente Emmen is om ons tegemoet te komen en die bomen te sparen."Tijdens het leggen van de rouwboeketten kregen de actievoerders meteen aanspraak op straat. De reacties zijn wisselend: de een is het met de actiegroep eens, de ander ziet het probleem niet zo. Een winkelier ziet de bomen juist graag verdwijnen. "Daar kunnen mooi parkeerhavens voor in de plek komen. Daarnaast zijn we dan ook af van alle troep die de bomen veroorzaken."