Politiek springt in de bres voor busverbinding Een

De VVD roept het college in een motie op om bezwaar te maken tegen dat besluit. "We willen kijken of we de wijziging kunnen terugdraaien", zegt VVD-raadslid Nanda Emmens. "We hebben het over het buitengebied, niet voor alle schoolgaande jeugd en ouderen is het mogelijk om met de auto te gaan.”Op dit moment maakt Een nog onderdeel uit van lijn 84, die van Heerenveen naar Assen rijdt en andersom. 's Avonds en in het weekend is dit een belbus, maar die route dreigt Arriva te wijzigen, waardoor Een op die momenten afgesloten wordt van een ov-verbinding. Mocht bezwaar maken geen zin hebben, dan vraagt de VVD in elk geval om een alternatieve oplossing, zoals een beltaxi.Plaatselijk Belang Een werd deze week geconfronteerd met het nieuws. "Er was niemand in het dorp die dit wist. Dit plan is met niemand gecommuniceerd", zegt voorzitter Wisse Hummel. "Mensen in het dorp vinden het belachelijk dat dit gebeurt."Volgens Hummel is de buslijn nodig. "We hebben cijfers gezien en hij wordt gebruikt. Maar het gaat niet alleen om de cijfers, achter de cijfers zit een verhaal. We hebben het over een belbus, die komt niet langs als niemand belt. Nu komt er een nieuwe dienst die om het dorp heen gaat. Dat steekt ons. Ze doen het onder het mom 'betere service voor iedereen', maar dat geldt niet voor Een."De VVD-motie kan op steun rekenen van meerdere partijen in de raad en stevent af op een meerderheid. "Ik kan me niet voorstellen dat er een partij tegen is", zegt Rikus Koopman, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Noordenveld. "Het kan niet zo zijn dat Een in de avonduren en het weekend verstoken blijft van openbaar vervoer. De situatie is uitermate vervelend."De partijen vinden het vervelend dat er in zo'n laat stadium pas zicht is op de situatie in Een. 'Een donderslag bij heldere hemel', noemt Koopman het. Het college wordt dan ook opgeroepen om in de toekomst eerder aan te kloppen bij de gemeenteraad als er een nieuw vervoersplan ligt.Volgens wethouder Alex Wekema (PvdA/GroenLinks) was dat nu lastig. "De nieuwe busregeling kwam bij ons vrij laat binnen. We hebben toen meteen een reactie van Een gevraagd." De reactie vanuit het dorp liet zich raden. "Ik denk dat elk plattelandsdorp zich zal roeren tegen zo'n plan. Vrijdag is er een gesprek met Arriva, het OV-bureau en Plaatselijk Belang Een", zegt Wekema.Of de politiek daadwerkelijk wat kan veranderen is nog maar de vraag. "We kunnen er in ieder geval wat van vinden en het gesprek aangaan."Arriva wil niet reageren op het plan, zolang het niet officieel is gepresenteerd.