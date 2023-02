Omwonenden Lhee: 'Provincie neemt onze zorgen niet serieus'

"Wij hebben meerdere keren bij u ingesproken om aandacht te vragen voor onze zorgen. Deze zorgen zijn nu door eigen onderzoek bevestigd. Een aantal partijen van uw Staten heeft onze zorgen regelmatig niet serieus genomen. Onlangs nog, toen u de mogelijkheid had om ruimtelijke maatregelen te nemen, heeft u in meerderheid tegengestemd. U had als provincie allang onderzoek kunnen doen naar de spuitgegevens en in overleg met wetenschappers analyses kunnen laten uitvoeren. Ik neem u dat kwalijk."

Woorden in Provinciale Staten van inspreker Joke Kolthoff, namens omwonenden van de Noord Lheeder Es in Lhee, die strijden tegen het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de lelieteelt. De omwonenden van de es hebben via de Wet open overheid (Woo) de spuitgegevens van de akkers voor hun deur over 2021 en 2022 opgevraagd bij de provincie. En daaruit trekken ze de conclusie dat er veel meer gewasbeschermingsmiddelen per hectare lelieteelt worden gebruikt dan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent.

"Het CBS spreekt van 114 kilo gewasbeschermingsmiddelen, waarvan 31 kilo pesticiden en de rest paraffine oliën. Op onze es is 83,5 kilo pesticiden gespoten, dat is tweeënhalf keer zoveel. Het is voor de eerste keer dat omwonenden inzicht hebben kunnen krijgen over data die zo'n grote impact hebben op onze directe leefomgeving, inclusief het natuurgebied het Dwingelderveld."

Naar de rechter