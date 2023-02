In alle Drentse gemeenten stegen de huizenprijzen in 2022

In Drenthe zijn de huizenprijzen in alle gemeenten vorig jaar gestegen ten opzichte van de huizenprijzen in 2021. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Het gaat daarbij om de gemiddelde verkoopprijs per gemeente.

In de gemeente Tynaarlo betaalde je gemiddeld het meest voor een huis in 2022. In die gemeente stegen de huizenprijzen ook het hardst.

In Tynaarlo ging een koophuis vorig jaar voor gemiddeld 485.600 euro van de hand. In 2021 was dat 411.600 euro. Dat komt neer op een prijsstijging van 18 procent.

Laagste stijging Aa en Hunze

In de gemeente Emmen ging een koophuis voor gemiddeld 295.500 euro van de hand, dat is gemiddeld gezien de laagste prijs in Drenthe. Het is wel een stijging van 12,8 procent.

In de gemeente Aa en Hunze stegen de prijzen het minst hard. Na een stijging van 3,6 procent zijn de prijzen daar gemiddeld 408.000 euro.