De Syrische familie van Nour staat op straat: 'Ik kan bijna niet slapen'

Op allerlei plekken in Drenthe wordt geld ingezameld voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Maar wie een moment van bezinning zoekt, kan vandaag tot 18.00 uur terecht in de Grote Kerk in Emmen.

"Geld doneren is heel belangrijk", benadrukt Joke Brederveld van de kerk. "Maar het gaat bij ons om de emoties en om even stil te zitten." In de kerk kunnen mensen bijvoorbeeld een kaars branden. Vorig jaar toen de oorlog in Oekraïne begon, werd de kerk ook opengesteld. Volgens Brederveld kwamen daar toen veel mensen op af. "Juist in tijden van nood is dit een plek om elkaar op te zoeken."

'Mijn familie staat op straat'

Nour Saadi is vanochtend ook naar de kerk gekomen. Saadi is betrokken bij de Syrische Vrouwengroep Emmen. Ze maakt zich grote zorgen over haar familie in Aleppo, een stad in het noordwesten van Syrië. "Mijn zus staat met haar man en twee kinderen op straat", vertelt Saadi. "Ze slaapt in de kerk, want de huizen zijn onbewoonbaar." Dat geldt ook voor Saadi's broer en andere familieleden en vrienden. "Je kunt het gewoon niet geloven... In één minuut zijn ze alles kwijtgeraakt."

Volgens Saadi gaat het fysiek goed met haar zus, maar heeft ze het mentaal zwaar. "Ik heb via de telefoon contact met haar, als ze ergens internet of elektriciteit heeft."

'Hulp is nodig'

Vanuit de kerk in Aleppo krijgt Saadi's familie basale hulp. "Maar van hulp van anderen hebben ze nog niks gezien", verzucht Saadi. "De nood is echt heel hoog. Zeker ook vanwege de politieke situatie in het land." In Syrië wordt sinds twaalf jaar een burgeroorlog gevoerd.

Saadi heeft het zwaar. "Kijk naar mijn ogen, ik kan bijna niet slapen", vertelt ze. "We proberen mensen aan te moedigen om door te gaan met hulp geven. De ramp is zo groot."