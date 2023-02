Enquête onder inwoners Schoonebeek over injecteren afvalwater NAM

Is er onder de inwoners van Schoonebeek draagvlak voor het ongezuiverd injecteren van afvalwater van de aardoliewinning van de NAM in een leeg gasveld onder het dorp? Een groep van zo'n 8 inwoners uit het dorp gaat over deze vraag een enquête houden onder de Schoonebekers.

Dorpsbelangen Schoonebeek is hier blij mee, want de vereniging kan zelf zo'n enquête niet houden. Het bestuur van de vereniging is volgens voorzitter Jos van Hees namelijk 'hopeloos verdeeld' over het onderwerp.

De NAM wil het afvalwater van de aardoliewinning gaan injecteren in een leeg gasveld onder Schoonebeek. Geheel of gedeeltelijk zuiveren en hergebruiken van het water is volgens de NAM duurder en slechter voor het milieu dan ongezuiverd in een leeg gasveld stoppen.

Draagvlak zoeken

Omdat het bestuur verdeeld is over het injecteren van het afvalwater van de oliewinning van de NAM, zoekt Dorpsbelangen draagvlak voor het innemen van een standpunt over de kwestie.

"Binnen ons bestuur staat de een er blanco in, de ander vindt het prima en weer een ander vindt dat we dit injecteren helemaal niet moeten willen. Mede daarom willen we weten hoe de inwoners van Schoonebeek er in staan en welk standpunt wij als vereniging vervolgens kunnen innemen."

Dorpsbelangen hoopt dat de Schoonebekers zich nu duidelijk laten horen en niet pas achteraf als er al een beslissing is genomen.

Dorp kritischer maar wel in spagaat

De verdeeldheid in het bestuur van Dorpsbelangen lijkt op de spagaat waar het hele oliedorp in zit. Dat bleek ook vorige week op de informatiebijeenkomst voor inwoners.

Daar waren mensen voor het injecteren van het afvalwater, omdat 'de NAM altijd goed voor Schoonebeek is geweest'. Maar er waren ook inwoners die het totaal niet zien zitten, 'over my dead body', zoals er toen werd gezegd door critici.