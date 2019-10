Zuidwolde blij met een opgeknapte Meule van Wassens

"De molen die er tot vorig jaar stond was echt een aanfluiting", vertelt Arend Nijmeijer uit Zuidwolde. "Dit maakt het dorp weer veel mooier."De molen kent een rijke geschiedenis. Oorspronkelijk werd de molen in 1838 in Zuid-Holland gebouwd en deed dienst als poldermolen voor het leegpompen van de Zuidplaspolder tussen Moordrecht en Nieuwerkerk aan de IJssel.Het was de familie Wassens die de molen als korenmolen naar Zuidwolde haalden. Mevrouw Wassens komt vandaag daarom ook nog even langs de molen. "Ik vind hem wel mooi zo", vertelt ze. "Het bovenstuk, dat ziet er wel anders uit. Ik had graag gezien hoe de kap werd geplaatst, maar het ging zo snel dat ik nog bij mijn huis was."Sinds een jaar in de molen in het bezit van Stichting De Meule van Wassens. Volgens Karst Breeuwsma van de stichting gebeurde het plaatsen van kap vandaag boven verwachting snel. "Het is gelukt de kap er weer op te plaatsen en dat in een recordsnelheid, dat geeft een ontzettend goed gevoel. Ook als je ziet hoe snel we het geld voor de restauratie bij elkaar hadden. Dat is gewoon prachtig!"Gaat de molen dan straks ook weer draaien? Volgens Breeuwsma wel. Naast de kap keren ook de wieken keren terug op de molen en dat is even geleden. Sinds 2004 liggen de roeden namelijk naast de molen in het gras, te wachten op de restauratie. In de molen komen daarnaast nog extra stenen voor het malen van het koren. "De verwachting is dat eind dit jaar de restauratie helemaal klaar is en dan hopen we in maart te kunnen beginnen met het bijgebouw met de winkel waar mensen streekproducten kunnen kopen."Inwoners zijn blij met de activiteiten. Ook Arend Mulder die vanmorgen langskwam om te kijken."Het is nu echt een extra attractie. Je wilt als dorp geen achterstallige molen. Er staat straks een spiksplinternieuwe molen met een winkel waar mensen met een beperking werken. Dat is toch fantastisch!"