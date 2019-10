Aankondiging soepelere norm PFAS stelt Drentse aannemer niet gerust

Het verplaatsen van grond is sinds 1 oktober vrijwel onmogelijk omdat er maar 0,1 microgram PFAS in mag zitten. PFAS is een verzamelnaam van 6000 chemische stoffen die onder meer worden gebruikt om Teflon en blusschuim te maken. De stof is slecht afbreekbaar.Door die strenge norm raakt de orderportefeuille van Drentse aannemers leeg. "Dat gaat richting de helft als het gaat over de aanvragen die we binnenkrijgen. Dat betekent dat er minder werk komt en dat er te weinig werk is om alle mensen aan het werk te houden", zegt aannemer Henk Bousema uit Zeijerveld.Dat het kabinet nu zegt de PFAS norm voor 1 december te willen versoepelen, stelt de aannemer nog niet gerust. "Misschien moet er nog wel sneller actie worden ondernomen. En wat wordt de norm dan? Als dat 0,3 microgram wordt heeft het geen zin. Want de meeste grond die wordt onderzocht zit tussen de 0,3 en 1 microgram PFAS."Dat de bouwsector naar Den Haag gaat om actie te voeren, is een zeldzaamheid. Waarom gaan de ondernemers in de bouw nu pas de barricaden op? Riek Siertsema uit Bovensmilde, voorvrouw van de landelijke belangenorganisatie Aannemersfederatie, heeft daar wel een verklaring voor. "We hebben eerst gelobbyd in Den Haag en brieven gestuurd naar gemeenten en provincies om te vragen om een lagere drempelwaarde voor stikstof. Dat lijkt onvoldoende effect te hebben. En de PFAS problematiek maakt het heel erg acuut. En dat telt nog eens op bij de stikstofproblematiek. Vandaar dat er nu actiebereidheid is ontstaan onder MKB-aannemers", zegt SiertsemaNaast de roep om soepelere normen voor de bouwsector heeft de branche ook een duidelijke boodschap voor het kabinet. "Als je maatregelen bedenkt of wetten maakt: denk dan na over de consequenties voor het MKB. Dat is hier heel duidelijk niet gebeurd. Dan zie je dat de motor van het MKB begint vast te lopen."Het gaat om een publieksvriendelijk protest. Actievoerders gaan met het openbaar vervoer en bussen naar Den Haag. Vanaf het Van der Valk hotel in Assen vertrekt om 05.15 uur een bus richting het Malieveld. Materieel wordt in diepladers vervoerd om filevorming te voorkomen.