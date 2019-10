Natuurwerkdag: steek je handen uit de mouwen!

Tijdens de Natuurwerkdag kun je bijvoorbeeld snoeien, plaggen of maaien. Dit is nuttig en goed voor insecten, vlinders en reptielen. Het landschap kan dan ook niet zonder vrijwilligers.Jaarlijks wordt één natuurwerkdaglocatie in het zonnetje gezet, samen met de lokale vrijwilligers van die locatie. Dit jaar is dat Dierenweide 't Stroomdal in Beilen. Naast het verzorgen van de dieren, onderhouden de vrijwilligers ook de moestuin, insectenhotels en bijenkasten. Daarnaast organiseren zij educatieve natuurprojecten.De Natuurwerkdag is dit jaar voor de negentiende keer georganiseerd. Op ruim vijfhonderd locaties in heel Nederland gaan vrijwilligers aan de slag. In Drenthe is deze dag uitgegroeid tot de grootste groene vrijwilligersdag in de provincie.Kijk op www.natuurwerkdag.nl voor meer informatie over de locaties en de activiteiten in Drenthe.