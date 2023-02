Vrijwilliger van Protestantse Gemeente Meppel krijgt lintje

De 75-jarige Van der Hoek was vanaf 1979 tot en met vorig jaar actief bij de Protestantse Gemeente. Al die jaren was hij er koster en assisteerde hij onder meer bij zondagdiensten, rouw- en trouwdiensten. Ook was Van der Hoek vier jaar voorzitter van de commissie van beheer en was hij vier jaar lid van de beroepingscommissie.