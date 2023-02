Militairen uit Havelte krijgen in Litouwen bezoek van de koning

Koning Willem-Alexander begint de dag met een briefing. De oefening waar hij aan meedoet is een oefening van de Bravo 'Coyote' Compagnie. Die compagnie hoort bij 44 Pantserinfanteriebataljon, dat weer onderdeel is van 43 Gemechaniseerde Brigade. Die brigade is gelegerd op de Johannes Post Kazerne in Havelte.