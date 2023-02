Justitie eist cel voor 'dolle dwaas die door Emmen raast'

Voor onder meer roekeloos rijgedrag, rijden onder invloed en zonder rijbewijs en verzet bij aanhouding waardoor agenten werden verwond, is tegen een 25-jarige man uit Emmen een celstraf van 20 maanden geëist. De man zou volgens het Openbaar Ministerie (OM) een rijverbod van twee jaar opgelegd moeten krijgen.

De Emmenaar stond vanmorgen voor de rechtbank voor drie incidenten in Emmen, waarbij hij telkens op de vlucht sloeg voor de politie en uiteindelijk elf strafbare feiten zouden zijn gepleegd. In november gaf een agent de Emmenaar die op een scooter reed, een stopteken. De man stelde zelf voor om een eindje verderop even aan de kant van de weg te gaan staan. Dit keurde de agent goed. In plaats van naar de afgesproken plek te rijden, reed de scooterrijder in volle vaart weg over een smal fietspaadje.

Botsen tegen motoragent

Tijdens de vlucht botste de scooter rijder meermalen tegen de motor van een agent aan, zei de officier van justitie. De verdachte maakte zich hiermee volgens het OM schuldig aan poging tot toebrengen zwaar lichamelijk letsel. De man ontkende dat hij bewust tegen de motoragent botste. "Als er is gebotst, dan ging dat andersom. De agent botste tegen mij."

Uiteindelijk gleed de Emmenaar met zijn scooter onderuit. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Uit het bloedonderzoek bleek dat de man een flink onder invloed van THC had gereden.

Opnieuw in beeld

De scooter was gestolen en door de val vernield. "Daar kan ik toch niets aan doen. De agenten kwamen op mij af", verdedigde de man zich tegenover de rechters. Hij had bovendien geen rijbewijs in zijn bezit. Na zijn ontslag uit het ziekenhuis is de man een tijdlang onvindbaar. In maart 2022 kwam hij volgens de officier van justitie opnieuw bij de politie in beeld. Deze keer reed de man in een auto en werkte niet mee aan een verkeerscontrole. De bestuurder reed ineens achteruit, terwijl een agent in zijn open portier hing.

Ontkennende verdachte

De agent werd meegesleept en kreeg twee vingers tussen de deur. De automobilist reed weg, met een handboei nog om zijn pols. Via het kenteken kwam de politie uit bij de eigenaresse van de auto, de vriendin van de Emmenaar. De agenten herkenden de Emmenaar als de bestuurder.

Die ontkende dit en verdween vervolgens opnieuw een tijdje van de radar. In augustus wilde een agent in Emmen een automobilist aanspreken op het rijden zonder een gordel. De bestuurder reed vol gas weg, rakelings langs een veldje in de wijk de Rietlanden waar mensen lagen te zonnen. Op een fietspad moesten fietsers en wandelaars wegspringen.

'Bestuurder zat te lachen'

Een getuige zei daarop tegen de politie: "De bestuurder zat te lachen achter het stuur, alsof hij er lol in had dat hij werd nagezeten door de politie." De agenten staakten de achtervolging, omdat die te gevaarlijk werd. Ze hadden de bestuurder herkend, de 25-jarige verdachte uit Emmen. De man werd kort daarop in het centrum van Emmen aangehouden en zit sindsdien vast. De Emmenaar ontkende ook de laatste dollemansrit door Emmen. "Ik ga geen andermans fouten toegeven", zei de man. Zijn advocaat pleitte voor vrijspraak van de incidenten in maart en augustus van vorig jaar.