Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork gaat verder als Onafhankelijk Midden-Drenthe

De politieke partij Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork heeft een nieuwe naam: Onafhankelijk Midden-Drenthe. Het moet duidelijkheid scheppen in de gemeente, waar ook een andere partij is met de naam Gemeentebelangen.

"Het speelde al een hele poos dat er onduidelijkheid was over de namen", zegt fractievoorzitter Charles de Haas. "We dachten daarom al langere tijd na over een nieuwe naam. We zijn de enige onafhankelijke partij in Midden-Drenthe, vandaar deze naam."