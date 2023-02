Het 'Kousenmeisje' was jaren zoek, maar ze staat nu weer in Emmen

Na een lange speurtocht is het 'Kousenmeisje' weer terug in Emmen. Het beeld dat staat voor de honderden werknemers van de Danlonfabriek verdween in de jaren 90. Oud-Danlonwerknemer Geert de Jong heeft er zijn missie van gemaakt om het beeld te vinden. Vandaag werd kwam er een einde aan de speurtocht: het 'Kousenmeisje' staat weer in Emmen.

In de ochtend arriveert de vrachtwagen met het beeld bij het gemeentehuis. De Jong staat al te wachten. "Het beeld is vijfentwintig jaar verdwenen geweest", vertelt hij. "Ik heb lang in de fabriek van Danlon gewerkt. Ik was de laatste werknemer. Ik heb daar tot 1998 gewerkt en in 1996 was het beeld waarschijnlijk al weg."

Toen De Jong een boek wilde schrijven over de fabriek en bij het hoofdstuk kunst aankwam, vroeg hij zich af waar het 'Kousenmeisje' van kunstenaar Pieter Starreveld was gebleven. "Je moet natuurlijk het boek vullen met foto's." De oud-werknemer begint een zoektocht naar het beeld dat jaren voor het Danlon-pand aan de Kapitein Nemostraat in Emmen heeft gestaan.

'Zonder Google vind je niets'

Via de familie van de eigenaar van de fabriek kwam De Jong erachter waar het beeld stond: in een tuin in het Gelderse Vorden. De Jong was net op tijd, want het huis waar het beeld in de tuin stond, stond te koop. "Ik had al het gevoel dat het eigenlijk wel goed uitkwam dat iemand uit Emmen een claim legde op dat beeld, want dan waren ze er af."

De zoektocht was voor de oud-medewerker erg intensief en hij weet niet of hij eraan begonnen was als hij wist dat het zolang duurde. Toch zette hij door. "Ik kan alleen maar zeggen: zonder Google vind je vandaag de dag niets meer."