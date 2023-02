Gemeente Assen geeft opnieuw subsidie voor regenton en groen dak

Wie een regenton aanschaft, krijgt maximaal 25 euro terug. Voor de aanleg van een groen dak is dit een bedrag van 20 euro per vierkante meter. Inwoners van het beheergebied van waterschap Hunze en Aa's krijgen 5 euro extra subsidie op de aanleg van een groen dak. Voor het afkoppelen van regenwater is de subsidie afhankelijk van de grootte van het oppervlak, variërend van 2,67 euro tot 2 euro per vierkante meter.