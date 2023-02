Oude Ambachtsschool Emmen tijdelijk in gebruik voor opvang Oekrainers

De gemeente Emmen gaat de voormalige Ambachtsschool aan de Weerdingerstraat in Emmen tijdelijk gebruiken als opvang voor gevluchte Oekraïners. Het gaat in totaal om 360 extra plekken. De vluchtelingen kunnen er rond de zomer terecht.

De gemeente is eigenaar van de voormalige Ambachtsschool die tot 2021 nog gebruikt werd door het Esdal College. De gemeente was toen van plan om het gebouw te verkopen, maar de verkoopprocedure liep vertraging op. Toen bij de gemeente de opdracht werd neergelegd om voor 360 extra opvangplekken te zorgen, kwam het leegstaande pand aan de Weerdingerstraat en de Stationsstraat al snel in beeld, legt wethouder Raymond Wanders uit.

Wanders: "Want er werden een aantal voorwaarden gekoppeld aan de keuze voor de locatie. Voldoende ruimte, lang beschikbaar, voorzieningen nabij." Na een analyse van mogelijk geschikt vastgoed, kwam de oude vakschool als beste uit de bus. Qua inrichting biedt het namelijk ook de nodige voordelen. "Het gebouw is ons eigendom, beschikt over een keuken, een gymzaal en sanitaire voorzieningen."

Bezorgde omwonenden

Met het gebouw voorziet de gemeente in één keer aan de opgelegde opgave. Met de 360 extra opvangplekken komt het totaal op 910. Vluchtelingen uit Oekraïne werden al opgevangen op de voormalige Esdal-locatie aan de Angelsloërdijk, het oude Fletcher Hotel aan de Van Schaikweg en op vakantiepark Parc Sandur.

De buurt is inmiddels per brief op de hoogte gesteld, aldus Wanders. "Omwonenden hebben wel hun zorgen uitgesproken en we hebben al gesprekken gevoerd." Aankomende maandag vindt er in de Ambachtsschool een informatiebijeenkomst plaats. Veel overlast verwacht de wethouder overigens niet. "Van de groep Oekraïners die we momenteel opvangen merken we weinig tot geen incidenten." Portiers worden aangesteld om een oogje in het zeil te houden.

Vertraging

De gemeente heeft anderhalf jaar geleden al het plan opgevat de locatie te verkopen. Vorig voorjaar meldde de gemeente nog dat die stap niet lang meer op zich zou laten wachten, maar inmiddels zit er weer bijna een jaar op. Volgens wethouder Jisse Otter heeft dat deels te maken met een gebrek aan capaciteit bij de gemeente.

Het pand is tot oktober gehuurd door de gemeente Westerwolde als inschrijflocatie voor asielzoekers. Daarnaast besloot de gemeente ook nog eens een huisje aan de Weerdingerstraat er bij te kopen. Qua oppervlakte biedt dit kopers nog meer waar voor hun geld, aldus Otter.

Sloop nieuwbouw

De verkoopprocedure van het pand gaat overigens vanaf vandaag wel van start. "Het is daarbij ons beeld dat het klassieke deel van het pand aan de Stationsstraat bewaard blijft en het later aangebouwde deel aan de Weerdingerstraat wordt gesloopt." Qua invulling wordt gedacht aan (een combinatie van) wonen, werken, horeca en onderwijs.