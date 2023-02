Drentse jongens vochten in het leger van Napoleon: documentaire in de maak

Albert en het ongelukkige lotnummer

Een jaar of 22 is hij in 1812, de jonge Albert Veld. Ingeloot om in het leger van Napoleon te vechten, samen met een stuk of vierhonderd andere Drentse jongens.

In heel Nederland worden zo'n 15.000 tot 20.000 (jonge)mannen opgeroepen voor de veldtocht naar Rusland in 1812. Nederland maakt dan al enkele jaren deel uit van het Franse Keizerrijk. De jongere broer van Napoleon - Lodewijk - is in 1806 uitgeroepen tot koning van het Koninkrijk Holland. Nederland is een vazalstaat van het Franse Keizerrijk.

Het lot bepaalde of je mee moest. "Je moet je voorstellen dat die mensen bij elkaar kwamen in een lokale herberg", vertelt Zielstra. Daar volgde een loting en de 'uitverkorenen' moesten mee. Albert is een van de ongelukkigen. "Hij ging daarna met een aantal van zijn kompanen op een kar naar een militair depot in Groningen, waar ze een uniform kregen. En dan begint de mars naar Rusland."

Geromantiseerd boek

Vermogende mensen kunnen hun plekje afkopen. "Voor veel Drenten was dat alleen niet haalbaar", weet Zielstra. En dus ook niet voor Albert, die uit een familie van turfstekers en verveners komt. De documentaire van Zielstra wordt onder meer gebaseerd op het boek Albert - een Drentse loteling naar Moskou van Wil Vening. "Maar dat boek is wel wat geromantiseerd", weet hij. "Toch is het gebaseerd op echte verhalen, want Albert Veld bestond wel degelijk." Wel is er strijd over wie hij nu precies was. De een zegt dat hij uit de buurtschap Krakeel kwam, de ander meent dat hij uit de buurt van Pesse afkomstig was.

Voor de documentaire maakt dat detail volgens Zielstra niet veel uit. "Het boek beschrijft heel levendig een aantal situaties waar hij zich in bevond. En dat het boek geromantiseerd is, maakt dat het wel heel geschikt is om de historische documentaire te voorzien van een aantal gedramatiseerde scènes."