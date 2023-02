Gevangenismuseum wil met BEZIN menselijke kant laten zien

In het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen is vandaag de tentoonstelling BEZIN geopend. Tot en met februari 2025 zijn foto's en video's van de hand van Ilvy Njokiktjien te zien. Zij legt op geheel eigen wijze vast hoe gedetineerden hun geloof beleven achter gesloten deuren.

Geestelijk verzorgenden helpen gevangenen daarbij. Eén van de verzorgenden die meewerkte aan de tentoonstelling, is pastor Marian. Al 9 jaar werkt zij in de Veenhuizer bajes. Bijzonder werk, zo geeft ze toe. Maar ook dankbaar. "We proberen altijd het stukje kwetsbaarheid te vinden achter een persoon. Iemand kan nog zulke verschrikkelijke dingen hebben gedaan, dat maakt het nog geen verschrikkelijk persoon."

Menselijk

Samen met 41 collega's was pastor Marian uitgenodigd om de opening van de tentoonstelling bij te wonen. De geestelijk verzorgenden zitten in het hele land en zijn in dienst van de Dienst Justitiële Inrichtingen. "We zijn dus niet in dienst van de gevangenissen. Dat is belangrijk, want zo kunnen we niet onder druk worden gezet om gesprekken die je met gevangenen hebt door te spelen", zegt Marian.