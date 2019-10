Gewelddadige Assense jaar langer in tbs-kliniek

Beide keren stak ze iemand neer met een schroevendraaier. In Assen deed ze dat in 2009 in een huis aan de Dotterbloemstraat in de wijk Assen-Oost. Het slachtoffer was een man. Hij moest dood, omdat hij haar in de beleving van de vrouw de avond ervoor had verkracht. Uit onderzoek blijkt dat de vrouw destijds meerdere stoornissen had.In oktober 2010 had ze haar celstraf in voorarrest uitgezeten ging ze, na de veroordeling door de rechtbank in Assen, naar tbs-kliniek Veldzicht in Balkbrug. Vier jaar later werd ze overgeplaatst naar De Woenselse Poort in Eindhoven. Daar ging het steeds beter en mocht de vrouw ook met verlof. Tot ze betrokken raakte bij een geweldsincident in de kliniek.Daarvoor is ze veroordeeld tot een werkstraf en overgeplaatst naar Hoeve Boschoord. Op de tbs-afdeling van de Drentse kliniek zat ze vijftien maanden op een crisis- en observatieplek en had ze totaal geen vrijheid meer. Onterecht, zei haar advocaat Dennis Vlielander twee weken geleden tegen de rechtbank.“In de Woenselse Poort was al een diagnose gesteld, anders had ze nooit op verlof gemogen. In Boschoord zou worden toegewerkt naar nieuwe verloven, maar in plaats daarvan heeft mevrouw al die tijd op dezelfde kamer gezeten”, aldus Vlielander. “Het lijkt erop dat ze niet goed weten wat ze met haar aan moeten en dan zit ze voor je het weet op de long stay-afdeling.”Hij wilde dat de rechtbank de tbs-maatregel voorwaardelijk zou beëindigen, zodat de oud-inwoonster van Assen weer verlof krijgt. De rechtbank vindt dat, net als het Openbaar Ministerie, te vroeg. Om te voorkomen dat het weer misgaat, verlengde de rechtbank de tbs.