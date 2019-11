De Gladiator van Zwartemeer is op stoom

"Dan gaat die hand omhoog en dan valt alles van je schouders af. Ik had een brede lach op m'n gezicht en een brok in m'n keel", glundert Bernsen.Afgelopen weekend won het talent uit Zwartemeer ook nog van Marciano Aerts. De zoon van drievoudig wereldkampioen K-1: Peter Aerts. Voor Bernsen 'een lang gevreesde tegenstander' waar hij al vanaf z'n jeugd tegen wilde vechten.Het werd een bijzonder gevecht. Al was het alleen al door de bijzondere opkomst van Bernsen als Boer Harms. "Wij dachten: wij steunen de boeren omdat ze het slecht hebben. Iedereen kwam van de stoel af", licht Bernsen toe. Het liedje werd live in de ring vertolkt door Hans Velema. "Het is een liedje van de Dutch Boys uit Zwartemeer. Mij dus op het lijf geschreven. En ik heb de bijnaam de Gladiator, dus dan moet je het volk wel een beetje vermaken", lacht Bernsen.De kickbokser uit Zwartemeer maakte bijna een jaar geleden de overstap naar 9JA GYM in Hoogeveen. Hij was vooral een krachtige en statische vechter Nu werkt hij meer aan z'n snelheid en beweeglijkheid. Hij traint vijf tot zes keer per week. "Het is een echte karakterjongen. Hij wil gewoon winnen. Je ziet het in z'n ogen. Hij gaat er meer dan honderd procent voor", zegt zijn verzorger Arend Profijt. Tekenend voor Bernsen is dat hij zonder bescherming vecht terwijl dat normaal tot achttien jaar verplicht is. Maar op z'n vijftiende vroeg hij dispensatie aan. "Dat is het échte boksen. Dat heeft met gevoel te maken", verklaart Bernsen.De tweedejaars student Sport en Bewegen heeft een topsportcontract bij het Drenthe College in Emmen. Hierdoor kan hij, als het nodig is, zijn studie om zijn trainingen en wedstrijden heen plannen. Ooit wil hij les gaan geven op z'n eigen sportschool. Maar voor die tijd heeft hij sportief gezien nog andere wensen. Want als het aan Bernsen ligt, groeit hij door tot de klasse boven de negentig kilo. Hij droomt ervan om in de toekomst uit te komen voor Glory. Het is de meest prestigieuze kickboks-competitie ter wereld waar ook Badr Hari en Rico Verhoeven voor vechten.