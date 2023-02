Roekenloos Marsdijk moedeloos: 'Meer roeken in plaats van minder'

Weinig vertrouwen

Maar de werkgroep in Marsdijk heeft weinig vertrouwen in een goede uitwerking van de maatregelen. "Op die nieuwe locatie bij Loon heb ik tot nu nog geen roek gespot. Die plek heeft volgens mij geen aantrekkingskracht, dus dat lijkt niet te werken. Maar hier zitten ze bij bosjes", zegt Siepel, "en meer dan vorig jaar." Vooral als het schemert, zo rond de klok van zes uur 's avonds, is het een drukte van jewelste in de bomen bij de Beekdalhoeve.

Deze hoofdkolonie moet volgens de wet ook onaangetast blijven, zolang de roeken uit Marsdijk niet massaal de vlucht nemen naar de alternatieve locatie. "Die plek is beschermd, en daar mag dus volgens gemeente en provincie niks aan gebeuren. Als we nu zien hoeveel roeken er dagelijks weer zitten, dan hebben we straks vanaf het broedseizoen weer slapeloze nachten", aldus Siepel.

'Voorkomen dat het escaleert'

De werkgroep kan niet anders dan concluderen 'dat de situatie uit de hand loopt'. Ze eist in de brandbrief daarom snel actie van de gemeente, omdat het broedseizoen over enkele weken begint. "Er is dus nog een paar weken de tijd om te zorgen dat er acties uitgevoerd kunnen worden die wél resultaat hebben. Om te zorgen dat dit probleem niet escaleert", stelt Roekenloos Marsdijk in de brief.

Ze wil dat verantwoordelijk wethouder Jan Broekema (SP) nu het voortouw neemt, en dat de gemeenteraad de zaak controleert. Volgens de werkgroep is er 'veel onvrede' over de Asser roekenaanpak. Zo wijst Roekenloos Marsdijk ook op de boze boeren uit Loon. Daar balen ze dat de verplaatste roekennesten, ondanks bezwaren, vlakbij hun akkers zijn gekomen. Ze zijn bang voor meer schade aan hun gewassen en willen dat de nesten daar weer verdwijnen.

Druk zetten

Volgens Siepel moet de brandbrief druk zetten op gemeente en provincie, 'in het belang van de gezondheid van mensen'. "Verschuilen achter regelgeving en bestuurslagen kan niet meer. Er is sprake van serieuze gezondheidsschade bij omwonenden. Toen de regelgeving is bedacht, is er vast geen rekening gehouden met zulke gevolgen. Het kan toch niet zo zijn dat het in stand houden van een roekenpopulatie prevaleert boven de gezondheid van mensen. Er moet iets gebeuren."