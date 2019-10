Josef B. en Gerrit Jan van D. horen vandaag of ze langer vast blijven zitten

Wat doet de raadkamer?

De raadkamer beslist over verzoeken die door de officier van justitie, verdachten of belanghebbenden worden ingediend. De raadkamer kan zowel enkelvoudig (één rechter) of meervoudig (drie rechters) zijn. Afhankelijk van het soort verzoek is de behandeling in de raadkamer openbaar of besloten.



Veel beslissingen van de raadkamer gaan over het voortzetten van de voorlopige hechtenis na de bewaring. De raadkamer beoordeelt verder onder meer verzoeken over de teruggave van in beslag genomen goederen (bijvoorbeeld rijbewijs) en verzoeken over vergoeding van de kosten voor een strafprocedure als er geen straf of maatregel is opgelegd.



Definitie raadkamer

De raadkamer is het rechterlijk college dat strafzaken behandelt waarvoor in de regel geen openbare zitting is voorgeschreven. Denk bijvoorbeeld aan klachten niet-vervolging (het hof oordeelt dan over de vraag of een verdachte moet worden vervolgd als het OM daartoe niet besluit). 2. Onderling beraad tussen de rechters die een zaak behandelen na de zitting om de uitspraak vast te stellen.

Bron: rechtspraak.nl