Sven Romkes perplex na treinincident: 'Ze tilden mij en mijn rolstoel de trein uit'

Het voorval gebeurde op het station Almere Centrum, waar Romkes de Intercity richting Leeuwarden wilde pakken. Toen de trein stopte, zag Romkes al dat het een hels karwei zou worden om een plekje te veroveren. Toch wist hij dat voor elkaar te krijgen."Ik was druk bezig om mijn rolstoel in de trein te zetten. Maar drie mensen pakten mij en mijn rolstoel op en tilden me de trein uit. Ze namen mijn plek in, waarna de deuren dicht gingen en de trein vertrok. De conducteur heeft het helaas nooit kunnen zien door de drukte", blikt hij terug. Romkes was desondanks boos, maar ook met stomheid geslagen."Gelukkig kon ik een half uur daarna alweer een andere trein pakken", zegt de Assenaar, die een nare smaak aan het incident overhield. Want dat het een incident is, staat voor hem vast. "Ik heb al jaren louter goede ervaringen met het reizen in treinen van de NS. Alleen dit was een hele slechte ervaring, en hopelijk ook direct de laatste."Wat Romkes vooral steekt, is dat niemand in de volle trein de rolstoelgebruiker de helpende hand toestak. "Ik keek om me heen, maar andere passagiers keken allemaal weg en zeiden ook niets. Ik denk dat ze vooral blij waren dat ze zelf wél een plekje hadden. Op zo'n moment denkt iedereen altijd eerst aan zichzelf, met die egoïsten die me uit de trein tilden voorop."Een paar uur na het voorval is Romkes alweer een beetje bekoeld, maar dat neemt niet weg dat hij graag wil oproepen voor wat meer ontferming van anderen, mocht iemand zelf ooit zoiets zien. "Houd wat meer rekening met minder validen, want het is voor deze groep mensen enorm belangrijk dat ze veilig van het openbaar vervoer gebruik kunnen blijven maken", besluit hij.De NS spreekt van een vervelend incident. Het spoorwegbedrijf komt volgens een woordvoerder graag met Romkes in contact om te bespreken wat er is gebeurd. "We willen helpen en horen graag van hem wat er precies gebeurd is", vertelt de NS-woordvoerder."Wij zetten ons juist steeds meer in om de treinreis voor mensen in een rolstoel zo goed mogelijk te faciliteren. Dan zijn dit berichten die je liever niet hoort", benadrukt de woordvoerder.