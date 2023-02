Einde aan ponyritjes in attractiepark Drouwenerzand

Attractiepark Drouwenerzand stopt met de ponyritjes die het tien jaar lang aanbood. De afgelopen dagen zijn de hekken en het kleine gebouwtje die bij de attractie horen al gesloopt. Nog even en alleen de kaalgelopen strook in het gras herinnert aan de pony's in het park.

Ondanks dat eigenaar Bert van der Linde de beslissing om te stoppen zelf nam, zit het hem toch niet lekker. "Het is een hele mooie attractie, want je bent toch een beetje bijzonder. Veel parken hadden dat al niet meer, misschien ook wel om dezelfde reden. Maar het houdt een keer op en dat is nu het geval."

"Ik begrijp ook wel als het park druk is en die pony's hier lopen en dat gaat maar door, dat mensen vragen 'waar zijn we mee bezig?'" Hij somt een aantal maatregelen op. "We doen het maar een paar uurtjes per dag. Ook niet alle dagen, maar op woensdag en in het weekend. We hadden ook een dubbel paartje, zodat je kan wisselen. En een weegschaal erbij, zodat je de kinderen eerst even kan wegen voor ze erop gaan."