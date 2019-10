Coevorden stemt in met Kasteelpark, vragen over parkeren blijven

Alle partijen in de gemeenteraad van Coevorden deden vanavond hun zegje over het nieuwe centrumplan. De reacties op het nieuwe Kasteelpark zijn dus positief, maar zorgen blijven bestaan over het parkeren in de binnenstad.De parkeerplaatsen op de Markt en de Weeshuisweide gaan namelijk verdwijnen. Verschillende partijen willen weten waar dan in de toekomst geparkeerd moet worden. En: hoeveel parkeerplaatsen verdwijnen er in totaal?Volgens wethouder Jan Zwiers van BBC2014 zijn dit soort vragen nu nog niet aan de orde. "Er ligt nu een visie, geen verkeersplan. Dat is een bewuste keuze. We moeten nu eerst deze visie vaststellen, vervolgens kunnen we dan als eerste project het parkeren oppakken."Met name de VVD wilde toch graag van de wethouder weten waarom de visie geen duidelijkheid geeft over de parkeergelegenheid. "Er zijn zorgen over bij ondernemers." Zwiers stelt dat deze zorgen er alleen zijn omdat er nu nog onvoldoende duidelijkheid is. "Die duidelijkheid heb ik zelf ook nog niet. We gaan zo zorgvuldig mogelijk naar het parkeren kijken. Nogmaals: met het parkeren gaan we als eerste bezig."De VVD wilde nog een aanpassing in de uiteindelijke besluitvorming, en diende daarvoor een zogenoemd amendement in, maar deze kon niet op steun rekenen van de overige partijen.Ander punt wat door verschillende partijen werd aangehaald, zijn de nieuwe gebouwen die er moeten komen op het Citadelpunt. Deze gebouwen kunnen tot vijf etages hoog worden. Onder meer de PvdA en het PAC zouden graag zien dat deze gebouwen niet hoger worden dan het gemeentehuis van de stad. Volgens wethouder Jan Zwiers is dat ook een punt dat later nog weer in de gemeenteraad aan de orde zal komen.Het Kasteelpark, uitgedacht door ontwerpbureau De Zwarte Hond uit Groningen, moet zorgen voor meer toeristen in Coevorden. Het park bestaat uit de Markt, de Haven, het Citadelpunt en de Weeshuisweide. De Markt moet een soort huiskamer worden voor de Coevordenaren, bij de Haven en het Citadelpunt moeten meer gebouwen komen en de Weeshuisweide wordt groen.Met het Kasteelpark is een totale investering gemoeid van zo’n 8,4 miljoen euro.