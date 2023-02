Geert-Jan ten Brink blijft dijkgraaf van waterschap Hunze en Aa's

Geert-Jan ten Brink uit Annen gaat verder als dijkgraaf van het waterschap Hunze en Aa's. Ten Brink werd in 2017 voor het eerst aangesteld als dijkgraaf. Het bestuur van het waterschap wil dat hij wordt herbenoemd voor nog een periode van zes jaar. Het is aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat om de herbenoeming officieel te maken.

De 61-jarige Ten Brink is geboren in Vries en heeft verschillende functies in de Drentse politiek bekleed. Zo was hij tussen 2006 en 2010 namens de PvdA wethouder in de gemeente Aa en Hunze. Daarnaast is hij ook burgemeester geweest van de voormalig Groningse gemeente Slochteren.