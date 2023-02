Karel Loohuis herbenoemd tot burgemeester Hoogeveen, maar maakt termijn niet af

Karel Loohuis gaat zijn derde termijn in als burgemeester van de gemeente Hoogeveen. Dat gaat hij echter niet doen voor de volledige zes jaar, zoals hij eerder al bekend maakte. Vanavond werd hij in de raadszaal beëdigd door de commissaris van de Koning Jetta Klijnsma. Tijdens de ceremonie kon hij rekenen op lovende woorden.

In een bomvolle zaal nam Klijnsma het woord om het officieel te maken. "Een herbenoeming is niet vanzelfsprekend", zei de commissaris van de Koning. "Tijden veranderen en dat vraagt soms om nieuwe kwaliteiten, maar de vertrouwenscommissie heeft voorgesteld om je opnieuw te benoemen tot burgemeester. En dat is niet zomaar. Dat betekent dat de gemeenteraad, de organisatie, de inwoners en de burgemeester elkaar goed liggen."

Zoektocht

De burgemeester sprak de zaal zelf ook toe. Loohuis is 33 jaar bestuurder, waarvan hij 25 jaar burgemeester is. "Het leven als bestuurder van een gemeente is heel mooi en afwisselend, maar ook intensief en de laatste jaren ook steeds meer ingrijpender in de persoonlijke sfeer. Het is fijn om zicht te hebben op een andere fase in mijn leven." Dat is voor hem ook de voornaamste reden om de volledige zes jaar dus niet vol te maken.

De komende tijd wordt er gewerkt aan een profielschets voor de nieuwe burgemeester. Mogelijk neemt volgend jaar een opvolger het stokje over. "Het was de wens om de overdracht op een goed moment te regelen", stelt Loohuis. "Niet vlak voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen, maar ook niet meteen nu. De raad en het nieuwe college zijn net klaar met hun eerste jaar. Op deze manier is er rust en continuïteit."

Harmonie

Hilma Hooijer, fractievoorzitter van Gemeentebelangen en tevens voorzitter van de vertrouwenscommissie die over de herbenoeming van Loohuis ging, sprak namens de raad. "Wat voor burgemeester is Karel eigenlijk", begon ze. "Hij bezit over een groot gevoel voor humor en is graag onder de mensen. En dat ben je als burgemeester ook vaak."

"Je bent altijd op zoek naar harmonie, zowel in de raad als in het college. Daarnaast heb je je altijd hardgemaakt voor een goede samenwerking met de regio Zwolle. Maar denk ook aan de komst van de Griekse zuivelfabrikant Fage."

De commissie kreeg vorig jaar bezoek van Klijnsma en de aanbeveling voor herbenoeming lag voor. "Maar het belangrijkst was natuurlijk of je zelf ook door wilde gaan", gaat Hooijer verder. "Je hebt aangegeven dat wel te willen, maar niet voor de volledige periode. Daarom begint tegelijkertijd de zoektocht naar een nieuwe burgemeester en gaan wij aan de slag met een profielschets."

'Schip weer op koers'

Tijdens zijn toespraak blikte Loohuis terug op de afgelopen jaren. Die waren volgens hem niet altijd makkelijk. "In goede tijden, als het bestuurlijk en financieel goed gaat, is besturen relatief eenvoudig. Maar als het financieel zwaar wordt, er strategische keuzes gemaakt moeten worden met veel impact voor de toekomst en emoties in het spel komen, dan komt het eropaan. Dan moeten er moeilijke keuzes gemaakt worden", aldus Loohuis.