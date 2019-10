FC Emmen blameert zich in de beker

FC Emmen speelde een vlakke eerste helft, waarin de ploeg van trainer Dick Lukkien nauwelijks kansen kreeg. De ballen van Emmen gingen vooral breed en terug en maar niet vooruit. Bovendien was het tempo van de Drentse club te laag, waardoor NAC nauwelijks in de problemen kwam. De thuisclub begon sterker, maar na een kwartiertje nam Emmen het heft in handen zonder gevaar te stichten.Lukkien wilde zijn ploeg meer gevaar zien stichten dan tegen Twente, maar ook beter zien verdedigen. "Ingrijpen", zoals hij in Enschede zei na de 4-1 nederlaag. Maar ingrijpen liet Emmen compleet na in de 31e minuut. Niemand voelde zich verantwoordelijk om Ivan Ilic te stoppen toen de middenvelder in de zestien ging dribbelen en de bal aflegde op Sydney van Hooijhdonk. De spits van de thuisclub schoot hard en droog binnen: 1-0.Kort na de 1-0 was het bijna 2-0. Van Hooijdonk profiteerde van een glijpartij van Michaël Heylen, bezorgde de bal bij Andrija Filipovic die de paal trof. In de rebound was Ivan Ilic nog dichtbij maar zijn inzet werd gekeerd door Heylen.Op slag van rust kwam Emmen uit het niets op gelijke hoogte, al had die goal nooit mogen tellen. Michael de Leeuw kwam in balbezit in buitenspelpositie, speelde bal via Nikolai Laursen naar Glenn Bijl die een voorzet afleverde op Michael Chacon. De middenvelder van Emmen schoot in twee instanties raak: 1-1.In de tweede helft was Emmen sterker, met Kolar die in de ploeg was gekomen voor Nikolai Laursen. Maar ook in de beginfase van de tweede helft bleven grote kansen uit. De eerste de beste kans aan de andere kant was overigens meteen een goal. Een vrije bal werd door alles en iedereen van Emmen verkeerd ingeschat en geheel vrijstaand bij de tweede paal knikte Roger Riera simpel binnen.Emmen repareerde dit keer zonder hulp van de arbitrage de achterstand, want via De Leeuw werd het al snel weer 2-2. De captain van Emmen rondde fraai af uit een afgemeten voorzet van Kolar.Kolar had de 2-3 op zijn schoen maar schoot op zijn eigen standbeen, maar toch leek Emmen het duel naar zich toe te trekken. Tot een kwartier voor tijd de mannen van Lukkien weer als pupillen stonden te verdedigen. Opnieuw uit een standaardsituatie. Dit keer mocht Finn Stokkers gemakkelijk binnenkoppen en stond invaller Keziah Veendorp erbij te kijken.In de slotfase kon Emmen niet meer voor gevaar zogen en mocht het van geluk spreken dat de thuisclub niet heel scherp was in de omschakeling.