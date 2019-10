Weerstand tegen drie grote supermarkten in centrumplan Zuidlaren

Want de Albert Heijn definitief verkassen naar het Prins Bernhardhoeve-terrein, de Jumbo fors laten uitbreiden aan de Stationsweg, en ook nog een prijsvechter als ALDI naar het dorp halen, dat valt bij heel wat partijen verkeerd.Zo wil Verenigd Ondernemend Zuidlaren, de club van ondernemers, geen prijsvechter naar het dorp, moet de Albert Heijn in de toekomst gewoon aan de Stationsweg blijven en daar uitbreiden, net als de Jumbo. "Zo'n discounter, daar is geen ruimte voor in Zuidlaren", zegt VOZ-secretaris Aad Blok.Woningbouw en zorg op het terrein van het vroegere beurscomplex en geen enkele detailhandel, dat is volgens VOZ-secretaris Aad Blok de beste oplossing. "Anders zijn we bang dat we in een ellenlange juridische strijd belanden. Want drie supermarkten willen erheen, en er is maar voor eentje plek. Dat daar straks een hele wedloop over ontstaat, daar is Zuidlaren niet bij gebaat. En de focus op het huidige winkellint aan de Stationsweg met twee uitgebreide en vernieuwde supermarkten op de huidige plek, is de beste oplossing. Ook wij willen graag vooruit."En ook de Coöp met een twee kleinere buurtsupers in het dorp Zuidlaren is tegen het centrumplan van de gemeente met drie grote supermarkten.Volgens commercieel vastgoedmanager van de Coöp Niels Vreijling dreigt er namelijk een overaanbod, met nog tweeduizend vierkante meter erbij in Zuidlaren. "Het winkeloppervlak gaat van 4000 vierkante meter naar 6000. Dat gaat ten koste van bestaande winkels. Het kan de nekslag voor sommige winkels betekenen. En niet alleen voor onze Coöps, maar ook van speciaalzaken in het dorp. Hier wint niemand mee."Volgens het plan van het college, is er plek voor één grote full service supermarkt op het voorterrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve. Daar opent de AH eind november in elk geval voor vier jaar een tijdelijke supermarkt, met meer dan honderd parkeerplaatsen.Maar het is helemaal nog niet gezegd dat de Albert Heijn daar ook definitief mag blijven, al rekent eigenaar Hendrikse er wel op. In de oude AH-winkel aan de Stationsweg mag volgens B en W een prijsvechter komen, zoals de ALDI. En de Jumbo aan de Stationsweg mag ook fors uitbreiden. Maar of het er allemaal ook echt van komt, moet nog blijken. De ALDI, die uit Annen weg wil, vindt de plek aan de Stationsweg in elk geval veel te klein, en gokt nu ook op het PBH-terrein.Duidelijk is in elk geval dat supermarkten en de gemeente Tynaarlo geen gelukkige combinatie is. Een grote supermarkt in de wijk Ter Borch bij Eelderwolde strandde na een paar jaar discussie, met nu een Raad van State-zaak tot gevolg door de initiatiefnemers. En over Zuidlaren en de bestaande supermarkten Albert Heijn en Jumbo aan de Stationsweg is inmiddels ook al tien jaar discussie. Inmiddels bouwt Albert Heijn-eigenaar Hans Hendrikse wel een tijdelijke nieuwe supermarkt op het terrein van de Prins Bernhardhoeve. Dat heeft hij na jaren soebatten met de gemeente via een rechtszaak afgedwongen. De ondernemer hoopt er na vier jaar definitief een nieuwe vestiging te realiseren.Of hem dat ook lukt is nog zeer de vraag. Want waar Albert Heijn en Jumbo in Zuidlaren al tijden strijden om meer ruimte, en het liefst allebei naar het Prins Bernhardhoeve-terrein gaan, moeten ze rekening houden met een derde die ermee heen gaat. ALDI heeft eind vorige week 'een substantiële bieding' gedaan aan het college van B en W voor die plek. Hoe hoog die prijs is, is niet bekend. Maar volgens het nieuwe centrumplan Zuidlaren van het college 'kan er maar eentje heen'. En het beste bod wint, zei de wethouder een maand geleden.PvdA, VVD en Gemeentebelangen hebben daar flinke bedenkingen tegen, en zijn bang dat de gemeente hierdoor weer in een slepende juridische strijd belandt. "Er is geen gelijk speelveld voor deze ondernemers, hoe wilt u dat oplossen?", is hun vraag. Ze zijn bang dat de strijd tussen de supermarkten de woningbouwplannen voor het PBH-terrein flink zal frustreren. "Terwijl er zo'n grote behoefte is aan woningen voor ouderen en starters." Maar volgens wethouder René Kraaijenbrink zal het zo'n vaart niet lopen. "Ik hoop er met de supermarkten uit te komen, en voor de woningbouw kunnen we een apart bestemmingsplan maken, dus het hoeft elkaar niet te bijten."Hoe het verder gaat met het centrumplan Zuidlaren blijft zeker nog enkele weken onduidelijk. Want de raad van Tynaarlo kwam er gisteravond nog niet uit. Over drie weken wordt de discussie vervolgd.